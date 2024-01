Investita da un treno a Senigallia: disagi sulla tratta da Lecce a Milano e Bologna

Una donna è stata investita sui binari all'altezza di Senigallia (Ancona) in tarda mattinata. La vittima - di cui non si conosce ancora il nome - è stata travolta da un Frecciarossa in transito alla stazione ferroviaria di Senigallia alle ore 11:37. Sono in corso accertamenti anche per ricostruire l'incidente mortale ed è stato richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria dal personale ferroviario: tra le ipotesi anche quella di un atto volontario. La vittima sarebbe stata vista al telefono poco prima della tragedia.

Nel frattempo è stata sospesa la circolazione sulla linea adriatica con ripercussioni su tutti i treni: tra i primi provvedimenti lo stop a due Intercity Lecce-Milano che termineranno la corsa a Pesaro, quello proveniente da nord, e ad Ancona per il convoglio proveniente da sud. Trenitalia sta aggiornando sul proprio sito le notizie sulla mobilità dei treni di oggi.

Disagi alla circolazione

La circolazione ferroviaria sul tratto, informa Trenitalia, "è ora rallentata, e sono in corso gli accertamenti. Ritardi e disagi per altri convogli: "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso. Il treno Fr 8814 Lecce (5:55) - Milano Centrale (14:25) è fermo a Senigallia dalle ore 11:37.

Il treno IC 608 Lecce (6:23) - Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa ad Ancona. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00). Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55) oggi termina la corsa a Pesaro. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40)". "Attive corse con bus tra Rimini e Ancona e Pesaro e Ancona".