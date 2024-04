Trentenne incinta chiama l'ambulanza per dolori addominali: muore (con la neonata) in ospedale

Disperato intervento chirurgico su una donna incinta questa notte al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dove la giovane, una nigeriana di trent’anni, era arrivata in arresto cardiaco. Durante il massaggio cardiaco i sanitari del servizio d’emergenza hanno chiamato gli specialisti del reparto di ostetricia che hanno effettuato un taglio cesareo d’urgenza, purtroppo senza esito. Nonostante i tentativi e le manovre rianimatorie praticate, sia la donna che la bimba che aveva in grembo sono decedute.

Non è servito

La gravida che era al termine della gestazione, era arrivata in pronto soccorso con un’ambulanza del 118 che aveva chiamato per un’addominalgia. Durante il trasporto il suo cuore si è fermato così il personale sanitario ha iniziato il massaggio cardiaco che non si è interrotto per tutto il tempo dell’eccezionale intervento di parto cesareo in condizioni estreme. Purtroppo non è bastato.