Una donna investita da un treno: è ferita, circolazione ripresa da poco

Sulla linea Bari-Foggia, dalle ore 10.15, il traffico ferroviario è sospeso in prossimità di Trani per l'investimento di una donna da parte di un treno merci. Richiesto l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti.

La donna è ferita e sulla mobilità ferroviaria ci sono ripercussioni e i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. La malcapitata è stata estratta viva da sotto il treno e presa in consegna dal 118. La Polfer è sul posto. Dalle ore 12.10 nulla osta alla ripresa della circolazione su entrambi i binari.

L'altro episodio

Solo una settimana fa, episodio analogo che aveva bloccato la circolazione sulla linea ferroviaria adriatica Bari-Foggia dopo l'investimento mortale all'altezza di Bari-Santo Spirito. Era morto un migrante investito da un treno ed era stato attivato servizio sostitutivo con bus tra Bari Centrale e Foggia.