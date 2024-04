Trovata la donna scomparsa da due giorni. L'annuncio del sindaco: «Sta bene»

E' stata trovata Ramona Zinta, la donna di 39 anni, di nazionaltà lettone, scomparsa nella serata di martedì a Ginosa, in provincia di Taranto. La donna è stata trovata dalla task force attivata subito per le sue ricerche, guidata dai carabinieri e composta da vigili del Fuoco, protezione civile e volontari. La notizia è stata ufficializzata sui social dal sindaco di Ginosa Vito Parisi. La donna è stata trovata in un locale alla periferia di Ginosa, dalla parte opposta a contrada "Pescarella", dove era stata avvistata per l'ultima volta nella serata di martedì. Stando alle prime notizie è in buone condizioni ma in stato confusionale. E' stata subito condotta all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto per essere sottoposta a dei controlli

Il ritrovamento

"Una bella notizia.

Le ricerche

Ramona Zinta è stata ritrovata" - ha annunciato il primo cittadino. "Adesso - ha aggiunto il sindaco - sarà sottoposta agli accertamenti del caso per verificare le sue condizioni di salute. Un ringraziamento a Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e a tutti coloro che hanno collaborato alle ricerche".

A lanciare l'allarme, martedì sera, erano stati i familiari della donna straniera. La 39enne era scomparsa all'improvviso nei pressi di un ristorante. Da quel momento erano partite le ricerche con l'intervento degli specialsti dei Vigili del Fuoco, di volontari con i cani molecolari e dei carabinieri. Le ricerche si sono concentrate nella zona della gravina che è stata sorvolata anche dai droni. Fortunatamente questa mattina la notizia del ritrovamento.