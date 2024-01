Incidente mortale in tangenziale: sceso dall'auto dopo un tamponamento, travolto da un camion

Incidente stradale sulla tangenziale: scende dall'auto dopo un tamponamento e viene travolto da un camion. E' accaduto Bari sulla statale 16 in direzione Sud. A perdere la vita un 50enne che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe sceso dalla sua auto dopo un tamponamento.

Cosa è successo

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, dopo un tamponamento un uomo di 50 anni sarebbe sceso dalla sua auto e sarebbe stato travolto da un camion che sopraggiungeva sulla tangenziale tra le uscite San Paolo e Stanic. Ci sarebbero almeno altri due feriti in codice giallo, non in pericolo di vita, i quali avrebbero subìto traumi a gambe, spalla e bacino. Sul posto oltre al 118 è intervenuta la polizia locale di Bari. La strada è stata chiusa al traffico.

Sulla tangenziale infatti si registrano code e rallentamenti e il traffico è deviato su percorsi alternativi.