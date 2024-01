Salento, tre incidenti nella notte di Capodanno: due ragazzi in ospedale in codice rosso

Tre incidenti stradali nella notte, con due feriti in codice rosso, in provincia di Lecce. La notte di Capodanno, come spesso accade, si è trasformata in un'emergenza. A Tiggiano, nel basso Salento, attorno alle 3 una Fiat Punto è andata a sbattere contro un palo: due feriti, un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 27, entrambi trasportati in codice rosso all'ospedale di Tricase.

Gli incidenti a Nociglia e San Donato

Poco dopo un incidente si è verificato anche a Nociglia: una Seat è finita contro una colonnina di carburante. Leggermente ferito il conducente. Sono quattro, invece, i feriti sulla Strada Statale 16 per un'auto uscita di strada all'altezza dello svincolo per San Donato (in foto).

Sul luogo dei tre incidenti determinante l'intervento dei Vigili del Fuoco.