Lavori in via Roma, via i marciapiedi: e in zona passeggiano tranquilli i topi. I residenti: allarme igienico-sanitario

Topi a spasso per il paese. Protestano i cittadini del quartiere “Saraceni” a Carmiano. Un grosso ratto è stato visto nei giorni scorsi passeggiare indisturbato tra muri e cordoli delle abitazioni su via Montegrappa, in pieno centro abitato. La segnalazione corredata da video, è stata inoltrata sui social da un cittadino preoccupato dai possibili risvolti igienico sanitari.

La denuncia

«Nell’esprimere l’apprezzamento per i lavori di rinnovo del "look" di via Roma, con rifacimento, tra l'altro, della pavimentazione dei marciapiedi – scrive l’uomo nel post – allo stesso tempo non si può non rilevare che basta svoltare l'angolo e ci si trova, in pieno centro urbano, con marciapiedi privi di pavimentazione, solo terra ed erbacce che li rendono di fatto non pedonabili, o addirittura con basoli mancanti. Tutto questo intorno ad una zona di via Roma, disabitata da decenni e oramai divenuta habitat di grossi ratti». Poi l’affondo, con richiesta di chiarimenti al sindaco Erroi. «Inutile aggiungere che tutti i residenti della zona – spiega il cittadino - sono costretti a tenere le porte di casa chiuse per il pericolo che qualche ratto s'infili nelle loro abitazioni, peraltro già successo. Proprio l'altra sera l'ennesimo ratto è stato visto scavalcare il muro di cinta della villa, attraversare la strada e arrampicarsi sul muro di una abitazione. Si confida nella sensibilità del sindaco Gianni Erroi e dell’amministrazione comunale tutta a voler prendere in considerazione il problema e di mettere in atto i dovuti provvedimenti per il bene di tutta la collettività».

Le lamentale da parte dei cittadini sono state raccolte a stretto giro dall’assessore all’ambiente, Salvatore De Cruto. «Come assessorato all’ambiente e igiene pubblica sono molto dispiaciuto per l’accaduto. Va precisato che la derattizzazione viene fatta con molta accortezza dalla ditta incaricata – chiarisce De Cruto – tuttavia la segnalazione riguarda le vicinanze di una abitazione privata, purtroppo un po’ trascurata, e come amministrazione non possiamo intervenire. Allo stesso modo però possiamo sollecitare la proprietà a provvedere alla derattizzazione. Il mio impegno – aggiunge l’assessore - è quello, come già in passato, di controllare che ciò avvenga. Aggiungo che le trappole per topi non possono per legge essere attivate e posizionate nelle vicinanze e sui marciapiedi».