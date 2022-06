Tragedia in commissariato, poliziotto si uccide sparandosi un colpo con la pistola d'ordinanza

Dramma a Canosa di Puglia: un agente di Polizia, in servizio al commissariato canosino, si è tolto la vita sparandosi un colpo con la pistola d'ordinanza. La tragedia si è consumata mentre il poliziotto, 50enne, era in servizio. A dare l'allarme i colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. All'arrivo dell'ambulanza del 118, tuttavia, per l'agente non c'era più nulla da fare.

Sul posto il questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, Roberto Pellicone che, con il personale della Squadra Mobile, ha aperto le indagini sul caso. Ignote, per il momento, le cause del gesto, che ha seminato sgomento fra le forze dell'ordine e i familiari dell'uomo.