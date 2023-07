Daspo urbano per due parcheggiatori abusivi: gestivano l'area sulla piazza centrale di Trani

Avevano monopolizzato piazza Manfredi a Trani. Un'area di parcheggio che consente a turisti e residenti di lasciare l'auto e spostarsi per visitare i luoghi storici della città come il castello svevo e la cattedrale. Ora per un anno due parcheggiatori abusivi raggiunti da Dacur, il Daspo urbano, non potranno più accedere all'interno di questa area. I provvedimenti sono stati firmati dal questore di Barletta- Andria- Trani, Roberto Pellicone.

Secondo quanto accertato dagli agenti del locale commissariato, i due avrebbero utilizzato «impropriamente» la piazza con «condotte che ne impedivano l'accessibilità e la fruizione». I due sono stati prima sanzionati ma continuando a gestire l'area, sono stati raggiunti dal divieto di accesso per 12 mesi.