Immobili abusivi sequestrati dalla polizia: ​utilizzati anche per lo spaccio di droga

Sono 16 gli immobili abusivi realizzati nel quartiere San Bernardino di San Severo, in provincia di Foggia, sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia Locale. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale di Foggia sulla base di un'attività investigativa che vede indagate numerose persone, ancora in corso di identificazione, per i reati di occupazione abusiva.

L'inchiesta è successiva a diverse operazioni antidroga compiute dalla polizia nel rione San Bernardino, dove nel corso degli anni secondo gli accertamenti, sono stati realizzati manufatti abusivi sul suolo pubblico utilizzati anche come zone di spaccio di sostanze stupefacenti.