Traffico di droga tra la Puglia e il Molise: sei arresti

I carabinieri del Comando comando provinciale di Foggia hanno eseguito sei ordinanze di custodia cautelare (cinque in carcere e uno ai domiciliari) emesse dal gip del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura. L'inchiesta, partita nel 2021, avrebbe fatto emergere una presunta rete di spaccio di droga, nello specifico cocaina, tra la Puglia ed il Molise. Secondo gli investigatori il traffico di sostanza stupefacente avveniva in particolare tra San Severo, nel Foggiano, e Campomarino, in provincia di Campobasso. Gli arresti sono stati eseguiti a Foggia, a San Severo, Chieti e Campobasso.