Tende da campeggio e articoli da mare: sequestri in spiaggia

Nel corso della mattinata, a Porto Cesareo, nel tratto di spiaggia libera compresa tra lo stabilimento balneare denominato “Le Dune” e la località Torre Chianca, i carabinieri della locale Stazione, quelli della Compagnia di Intervento Operativo del 14° BTG di Vibo Valentia, insieme con il personale della Tenenza della Guardia di Finanza, dell’Ufficio Marittimo e della Polizia Locale, hanno recuperato e sgomberato cinque tende da campeggio, alcune delle quali con materassi in spugna in stato di apparente abbandono che riducevano gli spazi disponibili nel tratto di spiaggia libera e che diventavano aree utilizzate da venditori abusivi, che alla vista degli operanti si sono dileguati, per esporre la merce.

I sequestri

Nella circostanza sono stati recuperati e posti sotto sequestro circa duemila articoli da mare, tra gonfiabili, ombrelloni, giochi ed altro destinati al commercio abusivo per un valore commerciale pari a 10mila Euro.

Il degrado

Il servizio ha permesso quindi di liberare aree demaniali occupate abusivamente e segnalare agli organi competenti lo stato di degrado in cui verte quel tratto di demanio marittimo che diventa teatro di vita quotidiana per i venditori ambulanti che utilizzano i punti coperti dalla vegetazione anche come servizi igienici.