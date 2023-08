Musica oltre l'orario o senza autorizzazioni: chiusi alcuni locali a Otranto. Multe da 3.500 euro

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore anche nel comune di Otranto. Nelle decorse settimane, gli agenti del Commissariato di Otranto insieme ai militari della Guardia di Finanza e agli agenti della Polizia Locale, hanno verificato il rispetto della normativa in materia di intrattenimento musicale e di pubblico spettacolo e il rispetto della recente ordinanza comunale che impone limiti alla diffusione di musica e agli orari degli intrattenimenti musicali.

Le violazioni

All'esito di detti controlli sono state accertate diverse violazioni, in alcuni casi reiterate, e quindi applicate le relative sanzioni amministrative che hanno comportato su input del Commissariato di Otranto l'emissione di provvedimenti di chiusura temporanea dell'attività commerciale di due noti locali di intrattenimento situati sui bastioni

Nello specifico: un locale è stato sospeso per 1 giorno per la violazione reiterata dell’ordinanza del sindaco di Otranto, inerente il superamento dell’orario massimo di diffusione della musica; l’altro locale è stato sospeso per 2 giorni per la violazione reiterata per l’assenza del titolo autorizzativo all’esecuzione di intrattenimenti musicali/pubblici spettacoli.



Sanzioni amministrative sono state comminate anche ad altri 2 locali, uno sul lungomare degli Eroi e l'altro sul molo Santi Martiri, per aver occupato spazi pubblici senza la necessaria autorizzazione e per aver condotto attività di spettacolo congiuntamente a quella di somministrazione al pubblico di alimenti in assenza del titolare dell'autorizzazione ad effettuare l'intrattenimento.



Le sanzioni amministrative applicate ammontano ad euro 3.542