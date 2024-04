Gioco d'azzardo, controlli nei circoli privati: sequestri e multa

In collaborazione con il personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Bari, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno effettuato numerosi controlli in diversi circoli privati ​​e attività commerciali. Nei giorni scorsi, al fine di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo, sono state verifiche eseguite in alcuni circoli privati: in particolare in uno a San Ferdinando di Puglia i militari hanno trovato 7 personal computer destinati a qualunque forma di gioco installati, messi a disposizione in luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico non rispondenti alle caratteristiche previste dalla normativa in materia. Elevata una multa di 70.000 euro, oltre al sequestro dei pc.

Diverse attività commerciali sono poi state sanzionate per mancanza degli attestati di formazione HACCP ai dipendenti e dei requisiti di sorvegliabilità dei locali.