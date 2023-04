Puglia, circoli Pd nel caos: arrivano dieci commissari. Ecco dove

Dieci circoli del Partito democratico in Puglia saranno commissariati. Si tratta di Gravina, il cui commissario è Domenico De Santis, Bitetto con Pino Giulitto, Grumo Appula con Giuseppe Fumai, Manduria affidato a Maurizio Bruno, Grottaglie a Giovanni Battafarano, Monteiasi ad Anna Filippetti, Nardò ad Andrea Russo, Oria e Sammichele Salentino a Francesco Rogoli e San Ferdinando a Francesco Ruta.

«I commissariamenti - spiega il segretario regionale, Domenico De Santis - si sono resi necessari in seguito alle dimissioni dei coordinatori di circolo o in quelle realtà dove, durante la fase congressuale nazionale, non si sono svolti i congressi per l'elezione del segretario locale. Sono certo che i commissari sapranno traghettare i circoli verso i prossimi congressi, amministrando sapientemente questa fase di transizione. Buon lavoro a tutti, con l'auspicio che si possa immediatamente tornare al lavoro per far crescere le comunità locali».