Sinner vince gli Australian Open, è festa anche in Puglia: le foto

Jannik Sinner vince gli Australian Open, e scoppia la festa ovunque. Anche in Puglia. Il buongiorno della domenica mattina è stato con caffè, cornetto e... tennis. L'atleta altotesino ha iniziato alle 9.30 contro

Daniil Medvedev, attuale numero 3 del ranking Atp. Il successo è arrivato al quinto set. In tanti nei circoli hanno seguito tutti insieme il match, che è terminato quando era già ora di pranzo.

Il classico menù del pranzo domenicale è stato sostituito dalle racchette e dalla gioia per la vittoria. Nella foto in copertina il Circolo Tennis Bari, dove gli appassionati si sono riuniti per seguire assieme il match. Qui in alto i tesserati del Circolo Tennis Brindisi, che hanno tifato per Sinner. E poi foto ricordo, per immortalare un momento indimenticabile.