Anna Dello Russo con Jannik Sinner: ha curato il look del campione per l'intervista con Vanity Fair

Anna Dello Russo, barese, giornalista ed ex direttrice creativa di Vogue Giappone, ha curato lo styiling di Jannik Sinner per l'intervista pubblicata su Vanity Fair. È una delle prime volte in cui il tennista altotesino, fresco vincitore degli Australian Open e numero tre del mondo, si è raccontato in un modo più intimo e lontano dai campi da tennis, dopo aver rifiutato l'invito di Amadeus sul palco di Sanremo.

Nelle foto Sinner è interamente griffato Gucci, con Anna Dello Russo che ne ha curato l'immagine. Sui social è la stessa stilista barese a pubblicare alcuni scatti.