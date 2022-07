Il nuovo sito di Quotidiano, Anna Dello Russo: «Dialogo tra realtà»

La rivoluzione digitale ha cambiato tutto, regalandoci un nuovo strumento per interagire con la realtà. Impensabile infatti solo qualche anno fare un colloquio di lavoro on line, oppure scegliere per esempio un assistente - come oggi succede a me - sfogliando le pagine di Instagram. Insomma, oggi questa realtà parallela digitale è altrettanto importante rispetto a quella vera: impossibile farne a meno. Pensate alla potenza di questo strumento: oggi i ragazzini non si scambiano più i numeri di telefono ma, appunto, le coordinate di Instagram. Questo ha ovviamente scardinato le vecchie istituzioni della comunicazione - il telefono, il passaparola, la carta: oggi vai direttamente a incontrare un tuo amico, o la tua audience, attraverso il web, e questo dà risonanza grandissima alla tua professione. Per fare un esempio che mi riguarda, se prima io parlavo solo ai lettori di Vogue Japan, oggi posso avere un'utenza di milioni di persone grazie al mondo digitale. Il che è un'opportunità, ma anche un raddoppio delle responsabilità che comporta la necessità di mettere un filtro a ciò che si dice, di essere sempre aggiornati e di creare una nuova deontologia per essere all'altezza dei compiti che ci aspettano.

*giornalista, influencer e direttrice creativa Vogue Japan