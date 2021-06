Da Vogue alle friselle: le due artiste scelte dalla icona fashion Dello Russo

Le influencer non amano solo le coste e le masserie di Fasano, ma le nostre menti creative. Due artiste fasanesi, Vittoria Olive (Pugliaddosso) e Stefania Calefati (Pugliadistoffa), sono state contattate dalla fashion blogger, giornalista e direttrice creativa di Vogue Japan, Anna Dello Russo (con oltre due milioni di followers) per far parte del suo progetto FrisellAnna a Cisternino: una vetrina con le eccellenze pugliesi che lei sceglie e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati