La direttrice creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo sul campanile del Duomo. Oggi prezzi speciali per l'ascensore

Nei giorni scorsi in visita al campanile del duomo un'ospite speciale, la giornalista pugliese - direttrice creativa di Vogue Japan e icona della moda - Anna Dello Russo, che ha documentato la sua visita nel centro storico di Lecce con numerose foto e video pubblicati sui social.

Oggi un'offerta speciale

Nonni e nipoti sul punto panoramico di Lecce a un prezzo speciale. In occasione della Giornata mondiale dei nonni e degli anziani 2022, in programma per domani - domenica 24 luglio - la cooperativa sociale ArtWork riserverà una tariffa speciale di soli 5 euro per la salita sul Campanile del Duomo di Lecce a tutti gli over 70 e ai nonni accompagnati dai propri nipoti.

Si può programmare la salita dalle 10 alle 21 nella biglietteria centrale all'interno dell'antico seminario, in piazza Duomo. «Il Duomo è luogo simbolo che veglia sulla città proprio come i nonni spiega il presidente di ArtWork Paolo Babbo -. Per questa ricorrenza abbiamo deciso di permettere a tutti i nonni di vivere un momento speciale e significativo con i propri nipoti».