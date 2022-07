Chiara Ferragni a bordo piscina con la borsa Made in Salento

In vacanza a Roma con la famiglia, l'influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha, come sua abitudine, documentato le varie attività con numerose storie su Instagram. Tra le tante, ci sono anche alcuni video in cui la bella imprenditrice indossa una borsa da mare fatta a mano nel Salento, precisamente nell'atelier delle Costantine di Casamassella. In particolare, Chiara indossa una borsa modello "Tote fiocco leccese", venduta al pubblico a 500 euro.

Che si tratti di un regalo di Maria Grazia Chiuri, il direttore creativo di Dior che portò Chiara e il marito Fedez anche alla sfilata in piazza Duomo qualche anno fa? Il sospetto è legittimo, dal momento che appena qualche storia più avanti la piccola Vittoria, figlia minore di Chiara, compare con un abito anch'esso fatto a mano in Puglia e soto i ringraziamenti proprio alla Chiuri.