Sinner quanto guadagna se vince la finale degli Australian Open, il direttore del torneo: «Montepremi record»

Un montepremi record per gli Australian Open. In totale 86,5 milioni di dollari australiani. Non era mai accaduto prima. Una crescita del 13% rispetto al 2023. «Abbiamo aumentato il premio in denaro per ogni round», ha specificato il direttore del torneo Australian Open Craig Tiley. “È fondamentale per per il successo dello Slam garantire che i migliori giocatori del mondo ricevano un compenso adeguato - ha proseguito -. Sappiamo che ciò consente ai giocatori di investire nella propria carriera e, in molti casi, li aiuta a prepararsi al successo durante tutto il periodo». Ma quanto guadagnerà Jannik Sinner se vincerà la finale?

Sinner in finale agli Australian Open, Djokovic: «Mi ha cancellato dal campo, ha fatto tutto meglio di me. Sono scioccato»