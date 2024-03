Sinner-Dimitrov, quando si gioca la finale del Miami Open: orario e dove vederla. Jannik può diventare n. 2 del mondo

Straordinaria partita di Jannik Sinner che in 69 minuti si sbarazza di Daniil Medvedev e stacca il pass per la finale del Miami Open. Il tennista azzurro ha travolto il russo 6-1, 6-2, dando sempre la sensazione di essere in controllo del match, senza mai soffrire. Una grande prova di maturità che conferma il suo fantastico 2024.

Dopo la parziale delusione ad Indian Wells, Sinner avrà la possibilità di rifarsi a Miami nella finale. Una rivincita su Medvedev rispetto al Miami Open dell'anno scorso dove Jannik aveva perso in finale proprio contro il tennista russo. Adesso l'altoatesino sfiderà Dimitrov, che ha battuto Zverev in tre set. In caso di vittoria, diventerebbe numero 2 del mondo, superando lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Quando è la finale del Miami Open

La finale del Miami Open tra Sinner e Dimitrov andrà in scena domenica 31 marzo.

L'orario è ancora da definire.

Dove vedere la finale

La finale del Masters 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Disponibile anche in streaming su NOW e sull'app Sky Go.