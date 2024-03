Italia-Venezuela: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

L'Italia di Luciano Spalletti è pronta a scendere in campo per la prima delle due amichevoli negli Stati Uniti. Il primo appuntamento sarà quello contro il Venezuela, in programma giovedì 21 marzo. Gli azzurri, che hanno incontrato anche il tennista italiano Jannik Sinner, scenderanno in campo per una sfida senza nulla in palio ma che potrà già dare dei segnali importanti in vista di Euro2024. Sarà un'occasione per Spalletti per provare nuovi schemi e per buttar dentro nuovi volti, come Folorunsho, alla prima convocazione in azzurro. Il c.t ha dovuto rimandare a casa Francesco Acerbi, dopo il caso che lo ha coinvolto in presunte frasi razziste nei confronti di Juan Jesus. Al suo posto ci sarà Mancini.

