Yunex Traffic ha un nuovo Ceo, lo statunitense Jon Newhard, nominato negli scorsi giorni dalla Capo Gruppo infrastrutturale e dei servizi di mobilità Mundys.

Cresce anche il numero degli italiani nel board della società di Monaco specializzata in sistemi di smart traffic e rilevata circa due anni fa da Siemens. Elisabetta De Bernardi (responsabile degli investimenti aeroportuali e nel settore mobility di Mundys) entra nel Board, insieme al Cfo di Yunex Jan Villwock. Tiziano Ceccarani, che di Mundys è il Cfo, è il nuovo membro del Supervisory Board di Yunex, insieme alla Presidente Susanna Schneeberger, ad Andrea Varese e Mario Colombo, oltre ai rappresentanti delle forze sindacali, come è di usanza in Germania.

È questa la squadra manageriale chiamata di fatto a guidare la nuova fase di Yunex Traffic, fortemente improntata sulla crescita internazionale del business e sulla creazione di valore sostenibile, in particolar modo in un Paese considerato strategico come gli USA. Jon Newhard è uno dei principali specialisti del settore dell’Intelligent Transport System, che frequenta da oltre vent’anni: è stato ai vertici di realtà globali come Trafficware e Cubic. Dopo una laurea in Economia e Ingegneria a West Point, ha completato un MBA in General Management presso la Harvard Business School. È, in pratica, l’uomo voluto sulla plancia di comando di Yunex dall’azionista Mundys per dare una scossa alla società e farle fare un salto di qualità sul fronte commerciale e della crescita di fatturato. «Penso che l’IA, l’edge computing e la diffusione dei digital twins siano tra le tecnologie emergenti più interessanti per contribuire a risolvere le sfide della mobilità di domani» ha dichiarato Newhard a MoltoEconomia.

Jon Newhard



DECONGESTIONARE I VIAGGI



Il settore dell’Intelligent Transport System, di cui l’ex controllata di Siemens è uno dei principali operatori globali, è in continua espansione a livello mondiale e risponde alla necessità di fluidificare il traffico nelle città, riducendo tempi di percorrenza e inquinamento. Oggi la maggior parte delle emissioni di CO2 proveniente dal settore trasporti - che rappresenta circa il 18% delle emissioni totali – è generata dai veicoli stradali e, allo stesso tempo, i livelli di congestione nelle principali città sono aumentati. Una situazione che in futuro peggiorerà ulteriormente: secondo le stime di settore, entro il 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in una grande città rispetto al 55% nel 2018 e al 60% entro il 2031, con conseguenti effetti negativi sulle emissioni. È questo il campo in cui aziende come Yunex ritengono di poter fare la differenza. Newhard, infatti, non si scompone: «La soluzione di questi problemi è multidimensionale, ma la tecnologia è uno dei pilastri più importanti e il nostro compito è lavorare con i nostri partner locali per aiutarli a risolvere i loro problemi di mobilità». La sfida riguarda anche l’Italia. Un recente report della società specializzata Inrix ha incluso Roma e Palermo tra le dieci città europee più intasate dal traffico. Forse anche per questo, poche settimane fa, Yunex ha aperto una filiale a Milano, guidato dal country manager Gino Franco, altra figura molto nota nel settore. Chi resta spesso incolonnato nel traffico di grandi città potrà dunque sperare che l’intelligenza artificiale di Yunex, oltre a ridurre l’inquinamento, risolva la classica interminabile coda al semaforo.

Per capire come funzionano questi sistemi basta andare a Wiesbaden, città della Germania Occidentale che conta circa 300 mila abitanti. Qui Yunex Traffic ha installato un sistema di gestione del traffico che combina in tempo reale i dati di mobilità con quelli ambientali, gestendo in modalità predittiva i flussi, evitando che le emissioni superino le soglie prestabilite. In altre parole, se i rilevatori si rendono conto che tra alcune ore ci sarà troppo inquinamento in centro, il sistema modifica gli accessi e la durata dei semafori per evitare che i limiti vengano sforati. Ovviamente vengono tempestivamente fornite tutte le informazioni del caso agli automobilisti, che possono così decidere per tempo se continuare il proprio viaggio in auto oppure scegliere un mezzo pubblico. Anche a Praga ci sono lavori in corso per introdurre una soluzione di controllo adattivo del traffico, con l’obiettivo di ridurre i tempi di viaggio per i veicoli e di migliorare il flusso.



IL TRASPORTO PUBBLICO

A Francoforte, invece, Yunex sta installando un sistema che abilita la comunicazione tra veicoli (in questo caso specifico treni, metropolitana e tram) e infrastrutture. Sfruttando un sistema radio, verrà abilitata una comunicazione bidirezionale tra treni e infrastruttura, che saranno quindi collegati digitalmente in tempo reale. Il servizio di trasporto pubblico su rotaia potrà così aumentare la sua frequenza oraria, riducendo i tempi di viaggio e consentendo all’autorità locale di migliorare l’offerta di trasporto pubblico senza dover necessariamente convertire o costruire nuove stazioni o percorsi. A Linz l’intelligenza artificiale viene invece impiegata per rendere più sicuri gli ingressi e le uscite dalle scuole. In pratica Yunex ha installato nelle vicinanze dei plessi scolastici una soluzione in grado di riconoscere e classificare i vari utenti della strada (come bambini, pedoni con mobilità ridotta, biciclette, etc…), calcolandone i tempi di attraversamento e adattando le fasi semaforiche alle rispettive esigenze. Quando il sistema si rende conto che il traffico di genitori e bambini si intensifica, ad esempio, nell’orario di uscita da scuola, regola di conseguenza i semafori, per consentire ai pedoni un attraversamento sicuro, deviando il traffico su altre strade dove lo scorrimento è più fluido.