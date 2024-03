Nasce l'Erasmus italiano: gli studenti potranno spostarsi altrove per un periodo. La Puglia tra le mete più ambite? Ecco come funzionerà

Ecco l'Erasmus italiano. Un programma di "viaggi di studio" come quello che ha segnato - e continua a segnare - un'intera generazione di studenti che è finita in giro per l'Europa, ma in questo caso con le destinazioni italiane. Uno studente milanese di un ateneo milanese o romano potrà decidere di fare sei mesi in Università del Salento, per conoscere Lecce e per passare un periodo in un'altra città. O a Bari, tanto per fare alcuni esempi.