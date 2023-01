Operazione della finanza: sequestrati 3 chili di droga e 230mila prodotti contraffatti

Operazione della finanza: sequestrati 3 chili di droga e 230mila prodotti illegali. Circa tre chili di sostanze stupefacenti e 230mila prodotti contraffatti o pericolosi sono stati sequestrati durante le festività natalizie nel Foggiano dalla Guardia di finanza che ha arrestato due persone e denunciato altre tre. Segnalati anche 55 assuntori di droga. Nello specifico sono stati sequestrati 1,2 kg di hashish, 1,85 kg di marijuana e 50 grammi di cocaina. I controlli hanno riguardato i comuni di Foggia, San Severo, Manfredonia, Cerignola, Ortanova, Torremaggiore, Apricena, San Nicandro Garganico, Lesina e Chieuti.

Sequestrati inoltre 52.500 luci natalizie e oltre 13.000 articoli elettrici sprovvisti di marchio di sicurezza. Sequestrati anche 160.000 dispositivi di protezione individuale (guanti e mascherine) non sicuri e 800 capi di abbigliamento contraffatti, in vendita sia in mercati rionali sia in alcune attività commerciali.