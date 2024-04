Telecamere di sorveglianza e un frigorifero per "proteggere" il covo dello spaccio: arrestato 21enne

La Polizia di Stato ha arrestato un tarantino di 21anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I Falchi della Squadra Mobile, impegnati nei servizi antidroga, ha raccolto indizi utili a ritenere che in un locale in disuso di proprietà comunale sito nella borgata di Tramontone sarebbe stata avviata una nuova presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il locale era messo sotto osservazione era munito di telecamere a circuito chiuso capaci di controllare l’intero isolato e la presunta illecita attività avveniva con estrema precauzione.

Al fine di scongiurare un eventuale arrivo delle Forze dell’Ordine, il giovane, dopo aver fatto entrare il suo “ospite”, aveva cura di chiudere a chiave la porta d’ingresso posizionandoci dietro, a sua protezione, un grosso frigorifero.

I poliziotti, avendo ormai la convinzione di trovarsi di fronte ad un attività spaccio, hanno deciso di intervenire.

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto su un ripiano in marmo sei involucri termosaldati contenenti cocaina per un peso di circa quattro grammi una dose da mezzo grammo di hashish e la somma di 200 euro in banconote di piccolo taglio, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti in dosi.