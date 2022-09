Caos a Poggiofranco, lancia bulloni e minaccia un agente col machete: arrestato

Ha creato caos in strada, nel quartiere Poggiofranco a Bari. Un uomo ha lanciato bulloni e minacciato un agente col machete. Un 50enne barese è stato arrestato in flagranza dalla Polizia locale perché sorpreso a lanciare oggetti con una fionda, anche bulloni metallici, verso alcuni palazzi, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Quando è stato bloccato, l'uomo avrebbe tentato di intimorire l'agente mostrandogli un machete con lama bifacciale.

Nello zaino che aveva con sé, poi, deteneva altri due coltelli a serramanico, due fionde, una cinquantina di bulloni in acciaio e piccole quantità di sostanza stupefacente. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e il 50enne, sul quale pendeva un provvedimento di rintraccio della Questura di Roma, è stato arrestato per minacce, resistenza e porto abusivo di armi e portato in carcere in attesa di convalida.