Occupa un casolare, aggredisce il proprietario e ferisce un poliziotto con un coltello. Arrestato 29enne

Ha cercato di difendersi in ogni modo prima aggredendo il proprietario del casolare che aveva occupato abusivamente, poi ha ferito con un coltello un agente di polizia che era intervenuto su richiesta del proprietario dell'immobile. E' accaduto a Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia dove un 29enne è finito in manette.

L'intervento della polizia

Un 29enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni dopo aver ferito un poliziotto colpendolo con un coltello a un labbro. È accaduto ieri mattina a Borgo Mezzanone, nel Foggiano.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 29enne, originario della Costa d'Avorio, dopo aver forzato un lucchetto si era introdotto in un casolare di campagna per occuparlo abusivamente. Il proprietario è intervenuto per mandarlo via e tra i due è nata una prima colluttazione: il 29enne ha minacciato il padrone di casa con una mazza usata poi per danneggiare l'auto dell'uomo. La vittima, a quel punto, ha chiamato la polizia.

Quando gli agenti sono arrivati, il 29enne ha impugnato un coltello con il quale ha ferito il poliziotto che tentava di bloccarlo. Nei momenti di concitazione l'ivoriano è riuscito a fuggire, ma poco dopo è stato bloccato e arrestato da altre pattuglie giunte in soccorso.

Tenta di sedare una lite tra migranti a Borgo Mezzanone: ferito e ricoverato