Ordigno bellico sul muretto a secco: arrivano gli artificieri

Un ordigno bellico, risalente alla seconda guerra mondiale, è stato rinvenuto nella mattinata di ieri nell'agro di Ruvo di Puglia. È stata una pattuglia delle guardie campestri, nel corso degli ordinari controlli rurali, a notare qualcosa di insolito su un muretto a secco di un terreno lungo il terzo carraro Difesa-Tarantini.

L'intervento degli artificieri

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, con l’intervento sul posto dei carabinieri della Stazione, i quali, dopo aver accertato l'effettiva presenza dell'esplosivo e per motivi precauzionali, hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Non è stato necessario evacuare la zona che, però, è stata delimitata con il nastro bianco e rosso in attesa dell’intervento degli artificieri della polizia di Stato, allertati dalla Prefettura, per poter far brillare l’ordigno bellico e rimettere l’area in sicurezza.

Dopo un'analisi accurata dell'oggetto, trovato dai vigilantes, gli agenti della Questura di Bari hanno confermato che si trattava di una bomba da mortaio modello 81 mm, risalente al secondo conflitto mondiale.

Le operazioni sono proseguite durante la mattinata, quando l'ordigno bellico, dopo essere stato messo in sicurezza, è stato rimosso: sarà fatto brillare - probabilmente in una cava -, previo il consenso della Procura della Repubblica di Bari. Restano, però, alcuni interrogativi: l'ordigno non era nascosto, ma adagiato su un muretto in un luogo oggetto di transito di persone: occorre, dunque, capire se la bomba da mortaio si è sempre trovata nel punto del rinvenimento o se vi è stata portata in tempi successivi, dopo essere stata scoperta altrove.