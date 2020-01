Ordigno abbandonato in piazza Aldo Moro, arrivano gli artificieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una busta contenente un ordigno artigianale è stata abbandonato in piazza Aldo Moro: a notarla e chiamare gli artificieri a Foggia è stato un passante. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno messo in sicurezza la zona, in attesa degli artificieri. Non si esclude possa trattarsi di un ordigno di cui qualcuno si è disfatto dopo le perquisizioni effettuate ieri da parte delle Forze di polizia.Gli artificieri provvederanno a neutralizzare l'ordigno e farlo brillare lontano dal centro abitato. All’interno della busta, confermano gli investigatori, c'era solo il petardo, ma di grosse dimensioni.