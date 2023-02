Polizia e vigili in piazza Sant Oronzo a Lecce per un allarme bomba: uno zainetto lasciato sotto i portici ha destato la preoccupazione di qualcuno che ha allertato le forze dell ordine.

Come da prassi in questi casi, l'area è stata delimitata e si attendono gli artificieri che "disinnescheranno" il presunto ordigno in condizioni di sicurezza.