In casa nascondevano droga ed esplosivi: madre e figlio arrestati

Nascondevano in casa droga e materiale esplosivo: madre e figlio, di 68 e 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

Nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita con il supporto di personale del Nucleo carabinieri cinofili di Modugno, i militari della Tenenza hanno scoperto, all'interno di un piccolo appartamento in cui i due convivono, cocaina e hashish, in parte già frazionata in dosi, del peso complessivo di oltre 100 grammi, materiale vario per il confezionamento della sostanza e la somma di denaro di circa 4000 euro, suddivisa in banconote di vario taglio e credibilmente provento di attività illecita.

Esplosivi nello scantinato

Dal controllo nello scantinato, sono emersi, all'interno di alcuni scatoloni, numerosi ordigni esplosivi improvvisati di differente tipologia e peso, che hanno reso necessario l'intervento sul posto dei militari della componente artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale dei carabinieri di Bari, per le operazioni di messa in sicurezza e catalogazione. Madre e figlio dovranno rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ed esplosivi in concorso.