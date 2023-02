Doppio incendio nella notte: bruciano un'auto e un negozio

Incendio nella notte appena trascorsa - intorno alle 2 - a Montesano Salentino, nel Basso Salento. In fiamme è andata un'auto che era stata parcheggiata in via Risorgimento, dove una squadra dei vigili del fuoco di Tricase è intervenuta per domare l'incendio che aveva avvolto la vettura parcheggiata in strada. Nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, l'auto - una Lancia Y - è stata completamente distrutta dalle fiamme.

L'altro incendio a Torre Lapillo

Un altro incendio invece si è sviluppato poco dopo la mezzanotte al negozio etnico "Il canapaio" di Torre Lapillo. A dare l'allarme sono stati i vigilanti della Velialpol, dopo che è scattato l'allarme. sul posto anche i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri per le indagini. Il rogo ha interessato anche l'esterno di un'agenzia immobiliare che sorge proprio accanto al negozio: in entrami i casi si sono registrati soltanto danni lievi all'esterno dei locali.