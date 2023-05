Valigia abbandonata, ma era un falso allarme: paura nei pressi del tribunale

È rientrato l'allarme bomba a ridosso del palazzo di Giustizia di Lecce dove una valigetta lasciata incustodita sulle rampe di accesso di un edificio vicino è stata scambiata per una bomba. Qualcuno, nel pomeriggio di venerdì, ha allertato il 112 e sul posto sono arrivati gli artificeri dei carabinieri.

Allarme rientrato

All'interno della valigia non c'era nulla di pericoloso: solo vestiti. Nella zona, in viale De Pietro, però intanto il traffico era stato interdetto per sicurezza fino alla fine delle operazioni di verifica e messa in sicurezza. Hanno operato polizia e carabinieri.