Barca esce dal porto e si schianta contro gli scogli: affondata in pochi minuti

Una barca battente bandiera della Dominica è affondata nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo il racconto di alcuni testimoni, la barca era uscita da poco dal porto di Otranto, dove aveva fatto scalo arrivando da Brindisi, e si trovava in zona Punta Facì, quando per motivi ancora tutti da comprendere si è andata a schiantare sugli scogli e in pochi minuti è andata a fondo. Sono stati momenti concitati e di grande paura.

Secondo alcune testimonianze, pare che i due occupanti si siano messi in salvo utilizzando un tender in dotazione allo yacht e siano poi stati raggiunti dalla guardia costiera.

Un sommozzatore della capitaneria di porto si è immerso per verificare eventuali perdite di carburante. Non sono stati riscontrati problemi in tal senso.

Indagini sono in corso da parte della Guardia Costiera per capire come sia stato possibile lo schianto: se i due uomini a bordo hanno inserito il pilota automatico e si sono addormentati oppure se hanno avuto un problema tecnico.

Il salvataggio

Stando alle prime informazioni, a bordo dell'imbarcazione - un motor yacht di 12 metri - c'erano due uomini russi, uno dei quali era il comandante - che sono stati messi in salvo grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera. Entrambi sono stati diffidati a rimuovere il relitto, per evitare danni ambientali. Domani saranno effettuati i sopralluoghi per comprendere in che modi - e con che tempi - sarà possibile recuperare l'imbarcazione.