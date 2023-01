Sul ciglio della strada spuntano due bombe della II Guerra Mondiale: allertati gli artificieri

Sul ciglio della strada spuntano due bombe risalenti alla seconda guerra mondiale. La singolare scoperta è avvenuta questa mattina a Soleto, in via Mario Marti.

La scoperta e l'allarme

Un cittadino si è rivolto alla polizia locale per segnalare la presenza delle due bombe. Il luogo del ritrovamento è stato subito raggiunto dal comandante, Gaetano Congedo, e dal sindaco, Graziano Vantaggiato. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione cittadina, che a loro volta hanno contattato gli artificieri del comando provinciale di Lecce. I militari hanno accertato che gli ordigni, lunghi una quindicina di centimetri, potrebbero essere risalenti al secondo confitto mondiale.

La zona ècostantemente presidiata dagli agenti della polizia locale e dai volontari della protezione civile, che rimaranno sul posto anche questa notte per garantire la sicurezza dell'area. Nella mattinata di domani, sabato, dovrebbero arrivare da Foggia gli artificieri del Genio militare, che preleveranno gli ordigni e li sposteranno in un terreno lontano dal centro abitato, dove poi saranno fatti brillare. Resta ora da capire chi si sia liberato delle bombe posizionandole in un luogo accessibile a tutti. Nella zona, purtroppo, non sono presenti telecamere.