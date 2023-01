Incidente nella Capitale: muore un poliziotto penitenziario di 45 anni

Tragedia a Roma: un salentino di 45 anni ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto in mattinata. Vani i soccorsi dopo che l'auto guidata dall'uomo è uscita fuori strada.

La vittima

Roberto Cosi, 45enne originario di Miggiano, è morto in un tragico incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi a Roma dove viveva e lavorava come agente di Polizia Penitenziaria.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi e le autorità competenti. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sono in fase di ricostruzione le dinamiche dell’accaduto che ha visto coinvolta una sola vettura, la Mercedes classe B, su cui viaggiava l’automobilista. Secondo i primi rilievi, il conducente dell’auto avrebbe perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada per cause in via di accertamento. Fra le ipotesi non si esclude quella del possibile malore.