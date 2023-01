Malore fatale in casa, muore un bimbo di 8 anni: accertamenti in corso

Un bimbo di otto anni di Cerignola (Foggia) è morto in mattinata nella propria abitazione dopo essere stato colto da un malore le cui cause sono ancora in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono accorsi i medici del 118 che hanno fatto il possibile per rianimare il bambino che già da ieri - si apprende - aveva avvertito un malore tanto che era uscito prima da scuola. Momenti di tensione tra i parenti disperati si sono registrati quando il bambino, oramai privo di vita, è stato trasportato in ospedale. Sul posto è intervenuta la polizia, ma poco dopo la situazione è stata riportata alla calma