Salento, personal trainer trovato morto in casa: giallo negli Stati Uniti

Personal trainer salentino trovato morto sul divano di casa negli Stati Uniti. È mistero attorno alla morte di Oliver Bozzi, 39enne di Montesardo, frazione di Alessano, residente ormai da molti anni a Santa Monica, in California.

Chi era



L'uomo, appassionato di culturismo e titolare di un'attività specializzata nel fitness e nella nutrizione, la “Train with Boz”, è stato rinvenuto privo di vita alcune ore fa nella sua abitazione, dove viveva da solo. Le cause del decesso non sono ancora del tutto chiare, anche se tutto lascia pensare che si sia trattato di un infarto o di un malore.

La scoperta

A fare la tragica scoperta sarebbe stata la madre, che ne ha poi dato l'annuncio. Saranno gli approfondimenti delle prossime ore a stabilire con certezza le cause della morte dell'uomo, che, almeno apparentemente, godeva di ottima salute.



Specialista del fitness ed esperto nutrizionista, Bozzi era molto attivo anche sui social, dove pubblicava video e messaggi motivazionali sulla sua attività di personal trainer. Proprio attraverso i social, qualche tempo fa aveva raccontato di essere uscito da un procedimento giudiziario a suo carico durato tre anni e chiuso con un provvedimento di archiviazione. «Ad essere onesto - aveva commentato - sono felice di averlo passato. Ho creato una persona che non si tocca, infrangibile. Per 3 anni ho attraversato così tante torture mentali che non sento più nessun tipo di dolore fisico».

Sgomento nel Salento



La notizia della morte del giovane sportivo si è diffusa in poche ore ad Alessano e a Montesardo e tanti sono i messaggi di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia in queste ore. Il padre del 39enne, Oronzino, scomparso qualche tempo fa, era molto conosciuto in paese per la sua attività di gestore di un bar. Oliver Bozzi si era trasferito in America dopo la separazione dei suoi genitori, decidendo di andare a vivere con la madre.