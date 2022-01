Famiglia ostaggio dei rapinatori: figlia spogliata per costringere il padre ad aprire la cassaforte, colluttazione e banditi in fuga

Ha vissuto momenti di terrore una famiglia di Sammichele di Bari presa letteralmente in ostaggio da quattro banditi. I malfattori, tutti a volto coperto, si sono introdotti in un’abitazione, tra via Einaudi e via Michelangelo Buonarroti, e dopo aver immobilizzato i presenti (in quel momento in casa vi erano padre, madre, due figlie e i rispettivi mariti) hanno chiesto le chiavi della cassaforte ricevendo una risposta di diniego.

Minacce con un coltello e colluttazione

I banditi hanno minacciato il noto professionista anche con un coltello, ma quando uno dei rapinatori, per convincerlo, spoglia una delle figlie ecco che l’uomo reagisce e ne nasce una coluttazione. Nella confusione il marito della ragazza è riuscito a fuggire dalla finestra cercando aiuto. Se n'è accorto il “palo” della banda che, una volta sceso dall’auto, ha picchiato a sua volta il giovane.

Rapina di notte: bandito solitario all'assalto di un bar

Salento, botte al dipendente e rapina alle Poste: cade l’aggravante della mascherina chirurgica

Ma ormai il colpo era saltato perché le urla hanno messo in allarme l’intero quartiere. I banditi sono scappati senza prendere nulla e sul posto è giunta un’ambulanza del 118 per prestare soccorso ai due uomini feriti. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle.