martedì dal presidente Nell'incontro tra le delegazioni di M5S e Pd è stato convenuto che per portare avanti la verifica sulla possibilità di un accordo da portaredal presidente Mattarella , occorra un vertice tra i leader dei due partiti, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, e un approfondimento sui singoli temi. Lo riferiscono fonti Dem. Su questi ultimi si è deciso che potrebbero essere i capigruppo delle Commissioni Parlamentari dei due partiti a predisporre dei dossier sui temi di loro competenza, sui quali avviare il confronto

Pd

«La riunione si è svolta in un clima positivo e costruttivo, che ci fa ben sperare sulle prospettive». Lo afferma il capogruppo Pd Andrea Marcucci al termine dell'incontro con la delegazione M5S.



Sulla stessa linea il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio :​«C'è stata un'ampia convergenza sui punti dell'agenda ambientale e sociale. C'è un lavoro molto serio da fare sulla legge di bilancio, sulle priorità».

Orlando. «Poniamo come precondizione, prima di passare a parlare del merito, quella di sciogliere ogni forma di ambiguità» affermando con chiarezza «che questa è l'unica interlocuzione possibile». Lo ha riferito Andrea Orlando, vice segretario Pd, al termine dell'incontro con i deputati del M5s. «Prima di entrare nel dettaglio c'è bisogno di sciogliere questo nodo politico», ha aggiunto.

M5s

«C'è stato un clima costruttivo. Il M5s ha posto sul tavolo il taglio dei 345 parlamentari, per noi è un punto fondamentale e propedeutico. Servono garanzie su questo aspetto». Lo affermano fonti del M5s al termine dell'incontro.



D'Uva. «Dal taglio dei parlamentari dipende tutto il dialogo sul resto, abbiamo chiesto garanzie in merito. Poi è chiaro che ci sono altre cose di altro carattere che vanno rimandate ad altri tavoli, e ai rispettivi capi politici», dice il capogruppo M5S.

Non è mai esistita ovviamente alcuna manovra del Presidente Gentiloni per far fallire l'ipotesi di un nuovo Governo e sostenerlo è ridicolo e offensivo». «Stiamo nel pieno di consultazioni delicatissime e stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere un obiettivo difficile: quello di dare vita a un Governo di svolta per cambiare l'Italia; e questo passa per uno spirito unitario, per difendere contenuti storia e valori del Partito Democratico».

«Con Alessandro ci sentiamo sempre. E' chiaro che il concetto espresso da lui non solo è legittimo ma sano in una democrazia».

Matteo Renzi è convinto di »avere sventato l'operazione di Paolo Gentiloni per far fallire la trattativa con M5S, dopo che i suoi sospetti sul presidente Pd sono finiti in un audio carpito a una lezione della sua scuola di politica. Lo riferiscono persone che hanno avuto modo di parlare oggi con il senatore dem, impegnato fino a domani in Garfagnana con 224 allievi under 30.

Il tentativo di Paolo era a scadenza ieri alle ore 17 - ha detto Renzi ai suoi interlocutori, secondo quanto riportato -, per indurre Di Maio a rompere dopo le consultazioni, ponendogli condizioni inaccettabili come la rinuncia al taglio dei parlamentari. Obiettivo fallito, la trattativa è partita su buone basi. Ora vediamo cosa fanno i cinquestelle, una parte di loro vorrebbe tornare con la Lega - avrebbe detto ancora l'ex premier, secondo le fonti interpellate dall'Ansa - Ma anche Zingaretti se non porta a casa l'accordo avrà grossi problemi con buona parte della sua maggioranza, quella che l'intesa con il M5S l'ha sempre voluta. E con personaggi di peso come Prodi e Landini. Nicola deve decidere se vuole dare il colpo di grazia a Salvini, che mi sembra un pugile suonato, formando un governo che lo tenga lontano dal potere, oppure dargli l'opportunità di rialzarsi con le elezioni. Ha più interesse a liberarsi di lui o dei renziani in Parlamento (attraverso il voto, ndr)?

. Renzi avrebbe ribadito di sentire costantemente Zingaretti e il vicesegretario vicario del Pd Andrea Orlando. E sul rischio di una scissione ventilato nella parte finale dell'audio, il senatore avrebbe ridimensionato la portata delle sue frasi. Infine, tra le ipotesi per il ruolo di premier del governo M5S-Pd Renzi avrebbe elencato Raffaele Cantone, Paola Severino, Enrico Giovannini e l'ex ministro della Cultura Massimo Bray.

Delrio

«Si può lavorare anche senza demonizzare l'avversario, non sono d'accordo con l'impostazione di Matteo Salvini ma la rispetto, fino a quando la sua idea sta nei limiti della Costituzione e della convivenza comune». Lo ha detto il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, in collegamento da Roma con il Meeting di Rimini, ricordando che oggi è impegnato in un primo incontro con il Movimento 5 Stelle per provare a formare un nuovo governo. «Ci apprestiamo a fare un tentativo, sapendo che c'è una emergenza da affrontare, la crisi economica ma non solo, la crisi di fragilità del Paese», un Paese in cui «devono calare le parole di accusa e di odio mentre devono crescere quelle di incoraggiamento».

«Tra tante discussioni con M5S andare d'accordo sullo sport è stato un miracolo». Lo afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Giancarlo Giorgetti (Lega), a margine del Meeting di Cl. «Da quello che ho potuto vedere» lo sport è più unito della politica, aggiunge. «In Italia complichiamo sempre tutto. Nessuno straniero ha capito questa crisi di governo, ma credo che dal confronto e dallo scontro si arriva a un risultato che deve essere quello positivo», spiega Giorgetti che aggiunge:

Vado all'opposizione con grande fierezza, coerente con le cose che penso. In Italia si pensa che se si fa una scelta per coerenza perdendo il potere uno sia un fesso: questa è una patologia. Non è possibile che chi ha votato fino a ieri una cosa possa votare domani l'esatto contrario».

Centinaio. «Abbiamo detto sin dall'inizio della crisi che da aprile c'erano state tutta una serie di situazioni che non ci permettevano di lavorare come avevamo lavorato nei primi mesi di governo. Una serie di no, una serie di rinvii, pensiamo all'autonomia». Lo dice Gianmarco Centinaio della Lega riferendosi «alla riforma della giustizia, pensiamo alle nostre proposte sulla legge di bilancio, pensiamo a tutti i no che Tria ci ha detto in questi mesi». «Abbiamo chiesto a Conte un cambio di rotta, lo abbiamo chiesto in più di un'occasione. Il cambio di rotta non è arrivato e, di conseguenza, abbiamo messo sul tavolo la richiesta di fare un cambiamento, però sempre tenendo aperta la porta al Movimento 5 Stelle e dicendo ai colleghi del Movimento che nel caso avessero cambiato la loro strategia di governo noi saremo stati disponibili a ragionare», sottolinea. «Condivido la posizione di Salvini sul buon lavoro svolto dal ministro Di Maio in quest'anno. Fino ad aprile - aggiunge - abbiamo fatto un ottimo lavoro di collaborazione tra i ministeri. Poi è arrivata la campagna elettorale delle Europee. Si è andati avanti a bloccare tutto e, di conseguenza, era difficile riprendere il bandolo della matassa. Io ho l'onore e l'onere di essere uno di quelli che assieme a Salvini ha preso tutte le decisioni. Ci siamo confrontati in questi mesi. Tutta la classe dirigente della Lega si è confrontata e tutta la classe dirigente era d'accordo sui passaggi che hanno portato a questa crisi. Sono convinto che sia da uomini seri prendersi le responsabilità di tutti i consigli che abbiamo dato al Segretario Federale. Non ho mai sentito nessuno dire a Salvini nelle riunioni ufficiali una cosa diversa rispetto al risultato che abbiamo portato a casa. Se poi in Lega c'è gente che al Segretario federale dice una cosa e poi ne pensa un'altra, questo non è un mio problema», conclude Centinaio

LA MATTINA

Il segretario del Pd Nicola Zingaretti è giunto intorno alle 8,40 nella sede del partito dove stanno giungendo gli altri dirigenti Dem, tra cui il presidente Paolo Gentiloni, la vicepresidente Anna Ascani, il vicesegretario Andrea Orlando e il tesoriere Luigi Zanda. Da parte loro nessun commento sull'incontro dei capigruppo di M5s e Pd previsto nel pomeriggio.

Al vertice con il segretario Zingaretti erano presenti il presidente Paolo Gentiloni, le vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiani, i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, il tesoriere Luigi Zanda, e ancora altri membri della segreteria come Gianni Cuperlo, Enzo Amendola, Andrea Martella e Francesco Boccia.

