Taranto dà appuntamento alle navi da crociera, otto tappe nel 2021

Taranto dà appuntamento alle navi da crociera nel 2021. Con otto tappe già programmate per itinerari che prevedono sbarchi di crocieristi da maggio ad ottobre. Mentre l'amministrazione comunale ha da tempo avviato contatti con altre compagnie per allargare il campo degli interlocutori.

L'emergenza coronavirus, infatti, non ha fermato la programmazione dell’amministrazione sul versante del turismo, settore tra i più colpiti dalla crisi scatenata dal Covid-19. Per il 2021, infatti, è già tutto pronto per consentire lo scalo delle navi da crociera della compagnia britannica Marella Cruises/TUI.

Quest’anno, ovviamente, non sarà possibile ospitare le unità che hanno già attraccato alle banchine del porto ionico, ma per il prossimo sono già stabilite 8 tappe tra maggio e ottobre.

«Tutti gli attori istituzionali coinvolti nel progetto non hanno mai smesso di lavorare su questo affascinante asset turistico – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – e stanno rilanciando affinché il calendario degli scali possa crescere e diversificarsi, coinvolgendo anche altre compagnie. Taranto merita di diventare una meta turistica di primaria importanza».

