Malore mentre è in crociera, 70enne soccorsa in elicottero: l'intervento al largo della costa

Una donna di 70 anni che si trovava a bordo di una nave da crociera maltese è stata soccorsa con un elicottero dell'Aeronautica militare dopo aver avvertito un malore.

La nave si trovava a quasi 15 miglia dalla costa di Bari quando la passeggera si è sentita male.

L'allarme

È subito scattato l'allarme: dalla nave è stata chiamata la Capitaneria di porto che ha richiesto l'attivazione del Rescue coordination centre, il reparto dell'Aeronautica militare che coordina e gestisce le missioni di soccorso. L'elicottero militare è decollato da Gioia del Colle (Bari) per poi raggiungere l'imbarcazione.

La 70enne è stata stabilizzata e trasportata in aeroporto a Bari dove un'ambulanza l'ha presa in carico e portata al più vicino centro ospedaliero per le cure del caso.