I murales di Brindisi come attrazione per i crocieristi: il video

I murales nel rione Paradiso di Brindisi come proposta del tour turistico per i crocieristi che fanno tappa nel nostro porto. Questa la proposta di Arca Nord Salento, l’agenzia regionale per la gestione del patrimonio immobiliare della Puglia, che questa mattina ha illustrato il bilancio delle attività svolte e la prossima programmazione. Nell’ambito di un incontro svoltosi presso il museo Archeologico Francesco Ribezzo di Brindisi al quale hanno preso parte oltre al commissario straordinario, Cosimo Casilli, anche la presidente del consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, sono state esposte una serie di novità che a breve verranno introdotte per migliorare i servizi forniti da Arca Nord Salento. Il punto di partenza , come illustrato dallo stesso Casilli , è stata la chiusura in positivo del bilancio che ha visto un + 20 per cento delle entrate rispetto allo scorso anno. L’aumento delle entrate è legato alla regolarizzazione dei canoni di affitto.