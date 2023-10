Technoacque compie 40 anni, e il patron dell'azienda regala ai dipendenti una crociera nel Mediterraneo

Sono iniziati i festeggiamenti per l’anniversario dei 40 anni di Technoacque, storica azienda fondata, nell’ottobre del 1983, dall’imprenditore fasanese Vito Casarano. Quattro decenni di impegno, crescita e innovazione nel settore del trattamento delle acque industriali di processo hanno reso Technoacque un punto di riferimento in Italia e oltre. Nel corso degli anni, l'azienda ha registrato un notevole successo, raggiungendo importanti traguardi.

Successi resi possibili grazie all'eccezionale lavoro dei suoi 40 dipendenti che hanno sempre dimostrato dedizione e professionalità ineguagliabili. In occasione di questo anniversario speciale, l'ingegnere Casarano ha voluto esprimere la propria gratitudine, regalando loro una meravigliosa crociera nel Mediterraneo Occidentale. Non è la prima volta che l’ingegner Casarano dimostra il proprio affetto e la propria riconoscenza per il suo team. Nel 2018, infatti, a seguito di un record di fatturato, i dipendenti e le loro famiglie hanno già avuto il privilegio di esplorare le incantevoli isole greche.