Crociera da incubo, respinta al porto per tre cozze attaccate allo scafo: passeggeri bloccati a bordo

I passeggeri di una crociera P&O sono rimasti bloccati a bordo dopo che la nave è stata allontanata dalla Nuova Zelanda. A riferirlo il The Guardian. L'imbarcazione avrebbe dovuto fermarsi in diversi porti della nazione dell'Oceano Pacifico dopo essere partita da Sydney lunedì scorso. Ma alla Pacific Adventure è stato impedito l’attracco. Perché? Nel Paese con capitale Wellington ci sono rigide leggi sulla biosicurezza. E la nave aveva delle specie invasive attaccate al suo scafo. Secondo il rapporto, i sub avrebbero dovuto rimuovere tre cozze e un pezzo di corallo, ma le condizioni di immersione erano peggiori del previsto.