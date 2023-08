La crociera da oltre 2mila persone ormeggiata in Puglia: la foto spopola sui social

A viaggiare, ormai da tempo, a vele spiegate è il porto di Bari che ancora una volta fa registrare bei numeri quanto a presenza di navi da crociera ma anche di traghetti. Quella di ieri è stata un’altra giornata calda, da tutti i punti di vista, con l’arrivo e la partenza di due navi da crociera. La Silver Nova della compagnia Silversea Cruises e la Costa Deliziosa. La prima ha ormeggiato alla banchina 10 alle 7.24 con 695 crocieristi in transito. Giunta da Dubrovnik è ripartita alle 19 per Corfù. La Costa Deliziosa ha ormeggiato alla banchina 13/14 alle 6.32 con 2.721 passeggeri di cui 747 sbarchi, 846 imbarchi e 1.964 transiti. La Costa giungeva da Santorini e alle 13.30 è ripartita per Marghera. Ma ieri nel porto di Bari per quanto riguarda il traffico traghetti sono giunte due navi dalla Grecia e altre due dall’Albania.

Grazie agli addetti alla sicurezza e alla viabilità le operazioni si sono svolte tutte regolarmente e il servizio di accoglienza è stato affidato, come sempre a Unpli Puglia. La presenza contemporanea di due navi da crociera non rappresenta più una novità. Si replicherà venerdì prossimo con la Costa Deliziosa e la Sea Cloud II e sabato 2 settembre giornata da record con tre navi da crociera, la Aidablu del gruppo Costa, proveniente da Dubrovnik e diretta a Corfù, la Msc Opera ormeggerà alle 7 proveniente da Santorini e salperà alle 14 diretta a Monfalcone e la Msc Splendida proveniente da Corfù e diretta a Trieste.

Record di presenze

E per il mese di settembre saranno pochi i giorni in cui non si vedrà un colosso del mare . Con una prevalenza della Msc che nel periodo appena trascorso di Ferragosto l’ha fatta da padrona, con 12 navi di Msc Crociere salpate nel Mediterraneo, effettuando complessivamente 63 scali in 15 porti italiani. Durante le soste in porto, ben 250mila crocieristi movimentati dalla Compagnia in questi porti, con una ricaduta economica di circa 25 milioni di euro.