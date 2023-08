Il megayacht di Giorgio Armani in Puglia: è ormeggiato a Gallipoli

È ormeggiato con tutto il suo splendore al molo di Gallipoli. Si chiama Maìn, è un megayacht di 65 metri e ha un proprietario di eccezione: Giorgio Armani, il re della moda internazionale. In queste ore tanti turisti e abitanti di Gallipoli lo possono ammirare.

Come spiega il portale specializzato nauticareport, gli interni sono stati curati personalmente da Armani nel suo stile essenziale ed elegantissimo e viene utilizzato anche come set fotografico per servizi di moda. Riconoscibilissimo per un colore verde militare fashion, questa imbarcazione lussuosissima ha un valore stimato di 65 milioni di dollari.

“Varato nel 2008, questo enorme panfilo che ha preso il posto di Mariù, il precedente yacht di Giorgio Armani, supera il predecessore sia in grandezza che in lussuosità. 65 metri di lunghezza, contro i 51 di Mariù, Main è un capolavoro architettonico ed ingegneristico creato dal cantiere navale di Viareggio con il contributo essenziale dello stilista che ha saputo, nonostante la sfarzosità di questa sua villa galleggiante, trasformare gli interni in pura essenzialità”.